Otomobil satışları eylülde hız kesti

2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57 bin 141 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azalarak 43.408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 azalarak 13 bin 733 adet oldu.

Detaylar şu şekilde: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti.



Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 oranında artarak 434 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,5 artarak 123 bin 345 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Eylül ayında yüzde 36,9, otomobil pazarı yüzde 39,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 28,9 oranında azaldı.

2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 36,9 azalarak 57 bin 141 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,3 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,2 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.