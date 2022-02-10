"Otomobil satın almaya imkanı olmayanlar" listesinde Türkiye Avrupa ikincisi

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2020 verilerine göre, Türkiye’de halkın yüzde 35’inin otomobil satın alma imkanı bulunmuyor. 35 Avrupa ülkesi içinde 2. sırada Türkiye bulunurken, Arnavutluk ilk sırada yer alıyor. AB ortalaması ise yüzde 5,8. Bununla birlikte Türkiye’de bin kişiye 150 otomobil düşüyor. Türkiye bu alanda Avrupa’da en kötü durumda olan ülke.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre dünya genelinde otomotiv sektörününde yaşanan çip krizi ve Covid-19 nedeniyle tedarik sıkıntısının olması, Türkiye'de otomobil fiyatlarını hızla artırmıştı. Talep artışı nedeniyle 2. el otomobil fiyatları da hızla yükselirken, bu durum "arabaların modeline rağmen haddiden fazla fiyata satıldığı" tepkilerini de beraberinde getirdi.

Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi, otomobil alışverişini de olumsuz etkiliyor.

Balkan ülkeleri zirvede yer alıyor

Üst sıralarda Balkan ülkelerinin bulunması dikkat çekiyor. Türkiye’nin ardından üçüncü sırada yüzde 24 ile Romanya geliyor. Bu ülkeyi sırasıyla Sırbistan (yüzde 20), Kuzey Makedonya (yüzde 19), Bulgaristan (yüzde 15) ve Karadağ (yüzde 14) takip ediyor. 27 AB ülkesinin ortalaması ise sadece yüzde 5,8.

Otomobil almaya imkanı olmayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 2 ile Kıbrıs ve İtalya. Diğer bazı ülkelerde ise bu oran şöyle: Fransa, Polonya, İsveç İngiltere, İsviçre ve Portekiz yüzde 4, Almanya yüzde 5, Hollanda ve Belçika yüzde 6, Yunanistan yüzde 9 ve Macaristan yüzde 12.

Türkiye’de otomobil almaya imkanı olmayanların oranı düşüyor

Otomobil almaya imkanı olmayanlar sıralamasında Türkiye Avrupa’da ikinci sırada olmasına rağmen bu oranın giderek düşmesi dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre bu oran 2006 yılında yüzde 61 iken son yıllardaki kademeli düşüşle 2020’de yüzde 35’e kadar geriledi. Otomobil alamayanların oranı 2011 yılında yüzde 57, 2014’te yüzde 48 ve 2017’de yüzde 39’a düştü.

Avrupa’da kişi başına düşen otomobil sayısı en az Türkiye'de

Eurostat verilerine göre kişi başına düşen en az otomobil Türkiye’de. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de 1000 kişiye düşen araç sayısı 150. Bu sayı AB ülkelerinde 500’ün üzerinde. Zirvede 1000 kişiye 681 otomobilin düştüğü Lüksemburg var. Diğer ülkelerde bu sayı şöyle: İtalya 663, Almanya 574, Norveç 522, Yunanistan 504, Bulgaristan 407, Macaristan 390, Letonya 381, Romanya 357 ve Kuzey Makedonya 205.