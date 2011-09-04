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Otomobil şarampole yuvarlandı ERZİNCAN (A.A)

04 Eylül 2011 01:50

-Otomobil şarampole yuvarlandı ERZİNCAN (A.A) - 03.09.2011 - Erzincan'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu, Topçu Yarbay Raşit Sermet Karakaya'nın eşi ve kızı öldü, kendisi ve oğlu yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Topçu Yarbay Karakaya (39) yönetimindeki 25 LT 205 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun 90. kilometresinde virajı alamayarak, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan anne Emel Safiye (39) ile kızı Melisa Karakaya (2) olay yerinde öldü, Yarbay Karakaya ile oğlu Yaşar Karakaya yaralandı.  Erzincan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Topçu Yarbay Raşit Sermet Karakaya'nın askeri personele ''Benim bir şeyim yok, eşim nerede?'' diye sorması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ile kızının cenazesi Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, Topçu Yarbay Karakaya'nın Erzurum 4. Topçu Tugay Komutanlığında görev yaptığı, bayram tatili için gittikleri Uşak'tan Erzurum'a döndükleri öğrenildi. 

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