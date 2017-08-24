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Otomobil şarampole yuvarlandı: Anne-kız ve köpekleri yaralandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, otoyolda bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Raife Burcu Korkmaz (30) ile annesi Jale Korkmaz (52)  ve araçta bulunan köpekleri yaralandı

24 Ağustos 2017 15:51

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, otoyolda bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Raife Burcu Korkmaz (30) ile annesi Jale Korkmaz (52)  ve araçta bulunan köpekleri yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir yönünden Aydın yönüne doğru ilerleyen, yanında annesi Jale Korkmaz\'ın bulunduğu Raife Burcu Korkmaz\'ın kullandığı 34 JE 5408 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aşan otomobil, 5 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada anne ile kızı yaralandı. Yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedaviye alındı. Ayrıca otomobilde bulunan köpek de sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek de başka bir araçla Aydın\'daki bir hayvan hastanesine götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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