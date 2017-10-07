Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaşındaki Bayram öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada babasının kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturan 5 yaşındaki Bayram Süzel öldü. Bayram\'ın babası, annesi ve ağabeyi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Alanya\'ya bağlı Eğrikaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Süzel, eşi Hava ve çocukları Eren ile Bayram\'ın bulunduğu 07 NV 999 plakalı otomobille evin önünde manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 6 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilin arka koltuğunda 7 yaşındaki ağabeyi ile oturan Bayram Süzel ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Bayram Süzel, iç kanama şüphesiyle Alanya Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Süzel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bayram Süzel\'in cenazesi otopsi sonrasında Gazipaşa\'da toprağa verilecek. Mehmet Süzel, eşi Hava ve büyük oğlu Eren\'in yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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