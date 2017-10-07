T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaşındaki Bayram öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı

07 Ekim 2017 16:53

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada babasının kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturan 5 yaşındaki Bayram Süzel öldü. Bayram\'ın babası, annesi ve ağabeyi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Alanya\'ya bağlı Eğrikaya Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Süzel, eşi Hava ve çocukları Eren ile Bayram\'ın bulunduğu 07 NV 999 plakalı otomobille evin önünde manevra yapmak isterken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 6 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilin arka koltuğunda 7 yaşındaki ağabeyi ile oturan Bayram Süzel ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Bayram Süzel, iç kanama şüphesiyle Alanya Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Süzel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Bayram Süzel\'in cenazesi otopsi sonrasında Gazipaşa\'da toprağa verilecek. Mehmet Süzel, eşi Hava ve büyük oğlu Eren\'in yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYA AlanyaKazadaBayram SüzelBayramKazaAlanyaEğrikaya MahallesiMehmet SüzelHavaErenNVKontroldenOtomobildenAlanya Devlet HastanesiSüzelAntalya Adli Tıp KurumuGazipaşaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24