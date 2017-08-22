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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

22 Ağustos 2017 13:55

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Hasan Özay yönetimindeki 16 EC 650 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hasan Özay ile araç içinde bulunan Selma Özay, MerveTÖzay, Feyza Özay ve  Nihat Taşcı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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