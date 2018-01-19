Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Demirci ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Demirci-Selendi Karayolu üzeri Yiğitler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Servan Öztürk (25) yönetiminde 06 ABP 976 plakalı otomobil, virajda yoldan savrularak 3 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Öztürk, Ramazan Gündoğdu (32) ve Hasan Küçük (34) vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla karayoluna gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Demirci Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu belirtili. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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