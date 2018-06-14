Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Karamanlı ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki Melek Boz (27) yaşamını yitirdi, eşi Ramazan ile kızı Amine Sultan Boz (1) ise yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolu Karamanlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Boz yönetimindeki 07 YR 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Melek Boz yaşamını yitirdi, araçta sıkışan sürücü Ramazan Boz ile kızı Amine Sultan Boz ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Burdur Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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