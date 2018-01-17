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Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı

17 Ocak 2018 14:34

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Soma- Bergama Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresi Avdan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bergama\'dan Soma yönüne gelen Ramazan Demir (24), yönetimindeki 45 VF 222 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, demir bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Demir ile birlikte yanındaki İbrahim Gezer (32) ve Celalettin Aydın (31), araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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