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Otomobil şarampole uçtu 1 ölü, 4 yaralı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

20 Kasım 2017 00:47

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Banaz-Uşak Karayolu Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Uşak yönüne giden Beytullah Durmuş (40) yönetimindeki 64 LE 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden dışarı fırlayan 40 yaşındaki Yasemin Durmuş\'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışıp itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan sürücü Beytullah Durmuş ile birlikte çocuklardan Feride, Aslı ve Ömer Durmuş, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Uşak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yasemin Durmuş\'un cansız bedeni, Uşak Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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