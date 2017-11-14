T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü Savaş Topal öldü, Serhat Tunçdemir ise yaralandı

14 Kasım 2017 04:20

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu sürücüsü Savaş Topal öldü, Serhat Tunçdemir ise yaralandı. 
Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Savaş Topal\'ın kullandığı 34 PN 1059 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Topal ile yolcu konumundaki Serhat Tunçdemir, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Tunçdemir\'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANASavaş TopalSerhat TunçdemirYüreğirYavuzlar MahallesiSabancı CaddesiPNAraçtaTopalHastaneyeHayatiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24