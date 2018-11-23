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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı

23 Kasım 2018 13:18

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Denizli- Muğla Karayolu Özlüce Kavşağı\'nda meydana geldi. Hasan Turan\'ın kullandığı 78 SH 404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Hasan Turan (68) ve eşi Ayşe Turan (64), araç içinde sıkıştı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden yaralı kurtarılan çift, ambulansla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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