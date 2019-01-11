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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da ön lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) öldü, yanındaki Abbas Al Hasan (17) yaralandı

11 Ocak 2019 21:57

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da ön lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) öldü, yanındaki Abbas Al Hasan (17) yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Aksaray- Ankara yolunun 50\'nci kilometresinde meydana geldi. Mohammad Al Hasan yönetimindeki 27 EL 007 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mohammad Al Hasan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abbas Al Hasan ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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