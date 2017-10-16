Otomobil saman yüklü TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın Kestel İlçesi yakınlarında saman yüklü TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İnegöl İlçesi\'nden Bursa yönüne giden 31 yaşındaki Abdullah Yörüksoy yönetimindeki 16 AG 629 plakalı otomobil, Kestel İlçesi\'nin Kazancı Kavşağı Mevkii\'nde kontrolüden çıkarak önünde giden Doğan Sedat Saka yönetimindeki 41 N 8060 çekici 41 FL 748 dorse plakalı saman yüklü TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altında giren otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada otomobili kullanan Abdullah Yörüksoy ölürken aynı araçta bulunan çocukları 3 yaşındaki Ali Eren Yörüksoy, 4 yaşındaki Elif Ravza Yörüksoy, 8 yaşındaki Şeyma Yörüksoy, sürücünün eşi 27 yaşındaki Nuran Yörüksoy ile sürücünün annesi 61 yaşındaki Havva Yörüksoy yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Otomobilde sıkışan sürücü Abdullah Yörüksoy, sıkıştığı yerden İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı ancak, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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