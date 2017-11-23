Otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Erkan S. ile yanındaki yolcu Sultan H., yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç tarafından sıkıştırılan Erkan S. (27), 64 LF 643 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Refüjdeki 3 ağacı deviren Erkan S.\'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçip, bariyerlere çarparak, durabildi. O anlarda, karşı şeritte başka bir aracın olmaması, daha büyük bir kazanın önüne geçti. Büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Erkan S. ile araçta bulunan Sultan H., kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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