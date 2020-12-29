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Otomobil portakal bahçesine uçtu: 2 ölü

29 Aralık 2020 00:00

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin portakal bahçesine uçması sonucu Erol Özdamar ve Eyüp Yakar, hayatını kaybetti. 

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, portakal bahçesine uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Portakal bahçesine uçan otomobilde sıkışan ve itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

DHA

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