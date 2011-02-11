-OTOMOBİL PAZARINDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Türkiye otomobil pazarı geçen ay önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 oranında artarak 12 bin 594 adetten, 29 bin 868 adede çıktı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak ayında toplam pazar 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 125 oranında artarak 21 bin 50 adetten 47 bin 343 adede yükseldi. Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 oranında artarak 12 bin 594 adetten 29 bin 868 adede çıktı. Özellikle 2010 yılının ikinci yarısında başlayan ve yıl boyunda devam eden talep artışı 2011 yılının ilk ayında da devam etti. Böylece 2011 yılı ocak ayı, son 10 yılın toplam pazar ve otomobil pazarında en yüksek değerine ulaşmış oldu. Geçen ay hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 99 düzeyinde gerçekleşirken pazar 15 bin adet seviyesine yükseldi. Kamyon pazarı ise yüzde 201 oranında artarak 2 bin 342 adede çıktı. Aynı ayda otobüs pazarı da yüzde 265 oranında artarak 84 bin adet olarak gerçekleşti. Yerli otomobil satışları yüzde 144, ithal otomobil satışları ise yüzde 64 oranında arttı. İthalatın pazar payı 2011 yılı ocak ayında yüzde 69 oranında gerçekleşti. OSD verilerine göre geçen ay toplam üretim yüzde 19 artışla 90 bin 974 adede çıktı. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 9 artışla 50 bin 873 adet olarak gerçekleşti.