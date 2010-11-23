-OTOMOBİL PAZARI AVRUPA'DA DARALIRKEN TÜRKİYE'DE BÜYÜDÜ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Avrupa otomobil pazarı ekim ayında yüzde 16,1 oranında daralırken, Türkiye otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 246,1 oranında büyüdü. Böylece Türkiye geçen ay otomobil satışlarını en çok artıran Avrupa ülkesi oldu. Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre AB (27) ve EFTA ülkelerinde ekim ayında otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre 16,1 daralarak 1 milyon 61 bin 977 adede geriledi. Ekim ayında en sert düşüş yüzde 37,6 ile İspanya'da gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 33,4 ile Yunanistan, yüzde 28,8 ile İtalya izledi. Geçen ay satışlarını en çok artıran pazar ise yüzde 246,1 ile Türkiye olurken, Türkiye'yi yüzde 121,2 ile Estonya, yüzde 114,6 ile İrlanda takip etti. Türkiye'de geçen ay 47 bin 859 adet otomobil satılırken, 2010 yılı ekim ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 6. sırada yer aldı. -OCAK–EKİM DÖNEMİ OTOMOBİL PAZARI...- Bu yıl ocak-ekim dönemi toplam Avrupa otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalışla 11 milyon 628 bin 571 adet olarak gerçekleşti. 10 aylık kümülatif otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında en belirgin düşüş yüzde 35,6 ile Bulgaristan'da gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 32 ile Yunanistan ve yüzde 28,9 ile Macaristan izledi. Bu yılın 10 aylık bölümünde en yüksek artış sırasıyla; yüzde 53,2 ile İrlanda, yüzde 44,3 ile İzlanda ve yüzde 38 ile Portekiz'de gerçekleşti. Türkiye'de ise aynı dönemde otomobil satışları yüzde 22,18 artarak 360 bin 262 adede ulaştı. 2010 yılı ocak-ekim dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı.