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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

02 Haziran 2018 22:21

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Samsun-Merzifon karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun kenarında park halindeki Veli Can Korkmaz\'ın (19) 06 FU 3669 plakalı otomobiline, Ahmet Doğan (62) yönetimindeki 55 AV 091 plakalı otomobil sağ tarafından çaptı. Kazada, park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü Veli Can Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Havza Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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