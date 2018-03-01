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Otomobil park halindeki araçlara çarptı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolün araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durdu

01 Mart 2018 18:38

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolün araç, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durdu. Kaza anı güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.
Kaza Osmancık İlçesi Org. Ahmet Çörekçi Caddesi’nde sabaha karşı meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 19 HP 705 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, cadde kenarında park halinde bulunan 58 BT 173 plakalı minibüse, ardından da 78 BV 356 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada üç araçta hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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