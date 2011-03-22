-OTOMOBİL OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ ISPARTA (A.A) - 22.03.2011 - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Isparta'dan Şarkikaraağaç ilçesine giden 32 SK 980 plakalı otomobil, Göksöğüt beldesi yakınlarında hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Hakkı Tayfur'un (66) kullandığı 60 HC 500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ali Gözcü (35) ile Sefer Özkul (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hüsrev Altunay (45) ise kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Isparta-Şarkikaraağaç karayolu yaklaşık 4 saati trafiğe kapatıldı.