Otomobil önce yayaya, sonra araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de kontrolden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, ardından başka otomobile çarptı. Kazada yaya Yusuf Ergül (43) ile yayaya çarpan otomobilde bulunan Elif Taşpınar (24) öldü. Kazada, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, Eskişehir Otogarı\'nın bulunduğu çevre yolunda meydana geldi. İlker Taşpınar (28) yönetimindeki 26 KV 702 plakalı otomobil, önce yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Ergül\'e çarptı. Ardından savrulan otomobil, önünde giden 36 yaşındaki Serkan Alan\'ın kullandığı 10 VZ 380 plakalı otomobile çarparak, durdu. Kazada, 26 KV 702 plakalı otomobilde bulunan Elif Taşpınar ile yaya Ergül, yaşamlarını yitirdi. Yaralanan 10 VZ 380 plakalı otomobilin sürücüsü Alan ile araçta bulunan Serkan Kazankaya (30), olay yerine çağrılan ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Taşpınar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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