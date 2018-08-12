Otomobil, önce minibüse ardından çöp konteynerine çarptı: 4 yaralı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Yatağan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kavşakta önce minibüse ardından savrulduğu yan yoldaki çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İnönü Bulvarı Blok Evler kavşağında meydana geldi. Yatağan\'dan Milas yönüne giden Abdülkadir Er yönetimindeki 48 CAB 60 plakalı kiralık otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ömür Baltacı\'nın kullandığı 77 BR 602 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan yola savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklenip, buradaki çöp konteynerine çarparak, durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Er ile araçtaki Azad Yıldırım, Berkay Dilek ve İlayda Çetinkaya yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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