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Otomobil önce kamyona sonra bahçe kapısına çarptı: 5 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da meydana gelen kazada bir kamyonla çarpışan otomobil daha sonra yol keranındaki bir evin demir bahçe kapısına çarptı

22 Ekim 2017 19:23

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da meydana gelen kazada bir kamyonla çarpışan otomobil daha sonra yol keranındaki bir evin demir bahçe kapısına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Çorum-Osmancık Karayolu Bayat Gediği Mevkii\'nde meydana geldi. Çorum yönüne giden Ergül Özdemir yönetimindeki 19 EL 697 plakalı otomobile karşı yönden gelen sürücü ve plakası alınamayan bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracının direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin demir bahçe kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir kapı yerinden çıktı. Kamyon sürücüsü ise, aracıyla kaçtı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan eşi Emine Özdemir, çocukları Soner Alp Özdemir, Yiğit Özdemir ve Hilal Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobile çarpıp kaçan kamyon sürücüsü ise daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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