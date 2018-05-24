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Otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile çarpıştıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişinin öldüğü kazada 4 kişi de yaralandı

24 Mayıs 2018 03:48

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile çarpıştıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişinin öldüğü kazada 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Kavşağı\'nda meydana geldi. Cumali Acar (22) yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil İzmir yönüne seyir halindeyken iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan Mustafa Sarı (18) yönetimindeki 09 DZ 348 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, otomobil de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Sarı, Otomobil sürücüsü Acar ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nazire Acar (55), Mümin Acar (58) ve Ceylan Acar (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazire Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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