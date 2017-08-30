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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK, (DHA)- BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde, kavşakta bir otomobilin kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Hüseyin Çoban öldü, sürücü ağır yaralandı

30 Ağustos 2017 20:07

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK, (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek İlçesi\'nde, kavşakta bir otomobilin kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Hüseyin Çoban öldü, sürücü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kaçarken, ölen gencin askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.  
Kaza, Erdek\'in Düzler Mahallesi\'nde trafik ışıklarının yer aldığı kavşakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Çolak\'ın kullandığı 10 JC 339 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan motosikletin sürücüsü Mustafa Çolak ağır yaralanırken, arkasındaki Hüseyin Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi. Çoban\'ın askere gitmeye hazırlandığı öğrenilirken, polis, Mobese ve güvenlik kameralarından olay sonrası kaçan otomobilin plakasını ve sürücüsünü araştırıyor.

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