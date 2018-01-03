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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 09:02

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç İlçesi\'nde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Soma-Kırkağaç Karayolu\'nda meydana geldi. N.A. (33) yönetimindeki 16 ARU 77 plakalı otomobil, Kırkağaç yakınlarında Çağatay Şap (19) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şap\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü N.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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