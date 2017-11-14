Otomobil, minibüse çarptı: 1 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da otomobilin, minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları mahallesi Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 42 BUK 01 otomobil, Tarık K. yönetimindeki 34 FB 4430 plakalı midibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin T. yaralandı. Yaralı Hüseyin T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İbrahim K. ve Tarık K. ile minibüste bulunan Turgut Ahmet K., yara almadan kurtuldu. Sürücülerin yapılan alkol testinde otomobil sürücüsü İbrahim K.\'nın 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ehliyetine el kondu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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