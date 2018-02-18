Otomobil minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı sıralarında Karakurt Mahallesi, Bozyaka mevkisinde meydana geldi. Pamukkale\'den Denizli yönüne giden Alper Demir yönetimindeki 45 ZF 504 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Öztürk yönetimindeki 20 AU 788 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Mehmet Örnekçi yaşamını yitirirken, her iki araç sürücüsü ile minübüste bulunan Bekir Öztürk yaralandı.

Ambulansla Pamukkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Örnekçi\'nin cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.



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