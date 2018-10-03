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Otomobil menfeze uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Fatma SAVAŞ İNAL / BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03 Ekim 2018 12:43

Fatma SAVAŞ İNAL / BOZÜYÜK,(Bilecik),(DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kütahya\'dan Bozüyük istikametine gitmekte olan Halil K. idaresindeki 16 BU 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Halil K. ve Ayşe K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Mehmet K.\'nın cenazesi ise Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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