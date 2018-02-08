Otomobil, menfez duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yoldan çıkıp, şarampoldeki menfez duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 60\'ncı kilometresinde meydana geldi. Metin Türkoğlu yönetimindeki 42 JD 111 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampoldeki menfez duvarına çarptı. Kazada, sürücü Türkoğlu ile yanındaki Cevdet Türkoğlu ve Halil Türkoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Metin Türkoğlu ve Cevdet Türkoğlu, sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Halil Türkoğlu ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



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