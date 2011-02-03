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OTOMOBİL MARKETE GİRDİ İZMİR (A.A)

03 Şubat 2011 23:01

-OTOMOBİL MARKETE GİRDİ İZMİR (A.A) - 03.02.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobil markete girdi. Alınan bilgiye göre, Hürrem B. (44), 35 AE 7785 plakalı otomobiliyle alışveriş yapmak üzere 75. Yıl Mahallesi 1620/41. Sokak'taki markete doğru yola çıktı.  Marketin önünde otomobilini durduramayan sürücü, cam kapıyı kırarak içeri girdi. Kasanın üzerinden geçen otomobil, kasalardan birinin arkasındaki raflara çarparak durdu. Kazada ölen ve yaralanan olmadı, markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hürrem B, frene basmasına rağmen aracın durmadığını, aracı markette el frenini çekerek durdurabildiğini söyledi.

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