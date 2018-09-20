Otomobil markete girdi

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece, D-100 Karayolu Kaynaşlı kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Turgut Canım yönetimindeki 81 BV 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki markete girdi. Markette büyük çapta maddi zarara neden olan kazada, Turgut Canım yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Turgut Canım tedaviye alındı.
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