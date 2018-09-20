T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil markete girdi

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı

20 Eylül 2018 15:51

Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI (Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki markete giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece, D-100 Karayolu Kaynaşlı kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Turgut Canım yönetimindeki 81 BV 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki markete girdi. Markette büyük çapta maddi zarara neden olan kazada, Turgut Canım yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Turgut Canım tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZKAYNAŞLI Düzce DHA DÜZCE KaynaşlıKazaD100 Karayolu KaynaşlıAnkaraTurgut CanımBVMarketteAcilAtatürk Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24