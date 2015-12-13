Otomobil kullanıcıları en çok Volkswagen marka otomobilleri tercih etti

Emisyon skandalı nedeniyle Türkiye’deki 324 bin aracını toplatma kararı alan ve 15 yıl sonra ilk kez zarar eden otomotiv markası Volkswagen Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen marka oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı bu yılın ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 18 milyon 693 bin 972'den 19 milyon 793 bin 995'e yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 52,8'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bu yılın ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 84 bin 903 taşıt içinde otomobil yüzde 53,5 ile ilk sırada yer aldı.



Ekimde trafiğe kaydı yapılan 45 bin 437 otomobilin yüzde 15,2'sinin Volkswagen, yüzde 13,6'sı Renault, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 6,3'ü Toyota, yüzde 6,2'si Ford, yüzde 5,9'u Mercedes-Benz, yüzde 5,4'ü Opel, yüzde 4,9'u BMW, yüzde 4,6'sı Dacia oldu, yüzde 24,1'i ise diğer markalardan oluştu.

Geçen yıl ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde yüzde 13,8 paya sahip olan Volkswagen'in, bu yılın aynı ayında payının yüzde 15,2'ye yükseldiği görüldü.

Bu yılın ocak ayında yüzde 11,9 ile en çok tercih edilen otomobil markaları arasında ikinci sırada yer alan Volkswagen, şubatta yüzde 18,7, martta yüzde 17,3, nisanda yüzde 17, mayısta yüzde 17,6, haziranda yüzde 15,8, temmuzda 14,9, ağustosta yüzde 16,1, eylülde yüzde 15,2 payla birinci sırada yer aldı.

Ocakta yüzde 17,8 payla birinci sırada bulunan Renault marka otomobil ise şubatta yüzde 14,1, martta yüzde 12,8, nisanda yüzde 12,3, mayısta yüzde 11,6, haziranda yüzde 10,9, temmuzda yüzde 14,2, ağustosta yüzde 14,3, eylülde yüzde 13,7, ekimde ise yüzde 13,6 payla ikinci sıradaki yerini korudu.