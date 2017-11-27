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Otomobil köprüden uçtu; sürücü yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bariyerleri aşarak, köprüden aşağı otomobiliyle düşen sürücü Hasan Çıray, yaralandı

27 Kasım 2017 20:49

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, bariyerleri aşarak, köprüden aşağı otomobiliyle düşen sürücü Hasan Çıray, yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Aydın-İzmir yolu üzerindeki Alangüllü Mahallesi yakınlarında bulunan köprüde meydana geldi. Muayene için gittiği hastaneden dönen Hasan Çıray\'ın kullandığı 52 ER 905 plakalı otomobil, köprüden uçtu. Kazayı görenler, jandarmaya ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Çıray\'ı düştüğü yerden kurtararak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çıray\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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