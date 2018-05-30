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Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü Ümmü Gülsüm İpek (30), hafif yaralandı

30 Mayıs 2018 20:36

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde köprüden dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü Ümmü Gülsüm İpek (30), hafif yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Edremit ilçesindeki Zeytinli Köprüsü\'nde meydana geldi. Ümmü Gülsüm İpek yönetimindeki 10 BB 857 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu korkulukları parçalayıp yaklaşık 10 metre yüksekten dere yatağına düştü. Otomobil, içinde su bulunmayan dere yatağında ters dönerken, sürücü İpek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı. Hafif yaralandığı belirlenen Ümmü Gülsüm İpek, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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