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OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ KARABÜK (A.A)

25 Temmuz 2011 14:56

-OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ KARABÜK (A.A) - 25.07.2011 - Karabük'te otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne ve 2 çocuğu öldü, baba yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Karabük'e gelen Şükrü Uzun yönetimindeki 34 TG 0689 plakalı otomobil, Soğanlı Köprüsü'nden uçuruma düştü.  Sürücünün oğlu Muhammet Keleş Turhan Uzun (10) kaza yerinde yaşamını yitirdi.  Yaralanan Şükrü Uzun (44), eşi Esra (39) ve kızı Şura Nur Uzun (6), Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esra ve Şura Nur Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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