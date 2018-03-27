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Otomobil köprüden düştü: 2 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da virajı alamayan otomobilin 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı

27 Mart 2018 21:55

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da virajı alamayan otomobilin 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprü üzerindeki viraja hızlı giren Kemal Alıcak yönetimindeki 01 AAJ 246 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, demir bariyerleri kırarak köprüden düştü. Sürücü Kemal Alıcak ve yanındaki adı öğrenilemeyen kadın, ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hasteneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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