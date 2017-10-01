T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil köprü inşaatına çarpıp ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobil, Şehir Hastanesi inşaatı yanında yapımı devam eden üst geçitin köprü ayaklarına çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 17:32

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de otomobil, Şehir Hastanesi inşaatı yanında yapımı devam eden üst geçitin köprü ayaklarına çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu Şehir Hastanesi inşaatı karşısında meydana geldi. Ankara\'dan kent merkezine gelen 38 yaşındaki Kamil Çolaker yönetimindeki 26 BS 739 plakalı otomobil, yapımı devam eden araç üst geçit köprüsü ayaklarına çarptı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Kamil Çolaker ile 40 yaşındaki Vatan Topbaşlı öldü, ağır yaralanan 36 yaşındaki Sayın Demir ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRHastanesiKazaEvler MahallesiAnkaraKamilBSKazadaVatan TopbaşlıSayın DemirDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24