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Dünya

Otomobil, kilisenin çatısına uçtu

Almanya'da son sürat seyretmekte olan bir sürücü, virajı alamayınca kilisenin çatısına uçtu ve çatıyı deldi geçti

27 Ocak 2009 02:00

Almanya, tarihinin en tuhaf trafik kazalarından birine tanık oldu. Son sürat giden bir sürücü, virajı alamayınca kilisenin çatısına uçtu.

Almanya'da tuhaf kaza - FOTOGALERİ
Otomobil kilisenin çatısına uçtu - VİDEO

Sürücünün ağır yaralandığı kaza sonucunda kilisenin çatısında enkaza dönmüş bir otomobil görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Almanya'nın doğusundaki Limbach-Oberfrohna kasabasında gerçekleşen olayda 23 yaşındaki sürücü virajı alamayınca yol kenarındaki sete çıktı.

Aşırı hızlı giden sürücü kontrolü kaybedince otomobil 35 metre havaya uçtu. Sonra düşüşe geçen araç, yerden yüksekliği 7 metre olan kilisenin çatısına girdi.

Kurtarma ekipleri sürücüyü kilisenin çatısından ancak vinç ile indirebildi.

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