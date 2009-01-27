Otomobil, kilisenin çatısına uçtu

Sürücünün ağır yaralandığı kaza sonucunda kilisenin çatısında enkaza dönmüş bir otomobil görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Almanya'nın doğusundaki Limbach-Oberfrohna kasabasında gerçekleşen olayda 23 yaşındaki sürücü virajı alamayınca yol kenarındaki sete çıktı.Aşırı hızlı giden sürücü kontrolü kaybedince otomobil 35 metre havaya uçtu. Sonra düşüşe geçen araç, yerden yüksekliği 7 metre olan kilisenin çatısına girdi.Kurtarma ekipleri sürücüyü kilisenin çatısından ancak vinç ile indirebildi.