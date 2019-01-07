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Otomobil kaygan yolda takla attı

  Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı

07 Ocak 2019 20:19

 

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) SARIYER\'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. 
Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.

(FOTOĞRAF)

 

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