-OTOMOBİL KAYALARA ÇARPI: 3 ÖLÜ MARMARİS (A.A) - 27.09.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Marmaris'ten Datça yönüne giden Ramazan Avcı'nın (36) kullandığı 48 VF 822 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Hisarönü köyünün Asparan mevkinde yoldan çıkarak kayalara çarptı. Kazada, anne Şerife Avcı ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti. Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan araç sürücüsü Avcı ve bir çocuğun durumunun ise ağır olduğu belirtildi.