Otomobil, Karayolları'nın kamyonetine çarptı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM yolunda giden otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait kamyonete çarptı. Kazada 2 sürücü ve kamyonette bulunan 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolunun Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ali Tekin Beşli yönetimindeki 34 SD 4285 plakalı otomobil, önündeki Veysel Bayram\'ın kullandığı 25 AG 572 plakalı, Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ait kamyonete çarptı. Kazada sürücüler Ali Tekin Beşli ve Veysel Bayram ile kamyonette bulunan taşeron firma işçileri Mustafa Esen, Ceyhun Demirbaş, Zeki Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik, normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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