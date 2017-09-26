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Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu aracı kullanan 44 yaşındaki Murat Yılmaz, yaralandı

26 Eylül 2017 10:48

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu aracı kullanan 44 yaşındaki Murat Yılmaz, yaralandı. 
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz, yönetimindeki 01 ADM 97 plakalı otomobil direksiyon kontrolü kaybolunca demir bariyerleri yıktıktan sonra sulama kanalına uçtu. Devriye gezen polis ekibinin anonsu üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Otomobil kanalda sürüklendiği sırada yoldan geçen iki genç, kazayı görünce suya atlayarak sürücüyü araçtan çıkarttı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkartılan Murat Yılmaz, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yılmaz\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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