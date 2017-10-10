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Otomobil kanala uçtu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde kanala uçan otomobilin kadın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

10 Ekim 2017 12:47

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde kanala uçan otomobilin kadın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Osmancık İlçesi Şenyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Elif Arıkan yönetimindeki 71 EE 619 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yağmur suyu kanalına uçtu. Çevredekilerin telefon ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalın üzerinde karşıdan karşıya köprü gibi duran araçtan kadın sürücüyü çıkarttı. Elif Arıkan, kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kanal üzerinden kaldırıldı.

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