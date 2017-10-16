Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, bir otomobilin saman kamyonuna arkadan çarptığı kazada, 2 kişi öldü.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Uşak- İzmir karayolunun 14\'üncü kilometresinde Çınar Rampası Mevkii\'nde meydana geldi. Uşak\'tan İzmir yönüne gelen Çağlar Horoz yönetimindeki 64 BJ 037 plakalı otomobil, Dursun Kutlu\'nun kullandığı 45 ZB 0675 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çağlar Horoz ve yanındaki Ogün Viran, araçta sıkışarak öldü. İtfaiye ekipleri ölenlerin cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Cenazeler, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu\'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Dursun Kutlu\'yu gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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