-OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI:3 ÖLÜ, 4 YARALI KAYSERİ (A.A) - 23.07.2011 - Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Değirmenci yönetimindeki 31 YP 247 plakalı otomobil, Pınarbaşı'na bağlı Hayriye köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nihat Arda'nın kullandığı 02 KN 605 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Değirmenci ile yanındaki Cennet ve Arzu Değirmenci hayatını kaybetti. Otomobildeki Elif ve Melike Değirmenci ile kamyonette bulunan Nurettin Polat ve Gökhan Ateş yaralandı. Kazada ölenlerin cesetleri Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.