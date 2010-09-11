T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 4 ÖLÜ KARS (A.A)

11 Eylül 2010 14:25

-OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 4 ÖLÜ KARS (A.A) - 11.09.2010 - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Erzurum'dan Kars istikametine giden Mustafa Kılıker yönetimindeki 36 EU 675 plakalı otomobil, Kümbetli köyü mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 36 SA 709 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Mustafa Kılıker, otomobilde bulunan İpek Şahan, Yusuf Şahan ve Mehmet Ali Er olay yerinde öldü. Yaralanan Teymen Er, Elvan Er ve Melisa Cengiz, Kars Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.  Bu arada, kamyonetin arızalandığı bu nedenle yol kenarına park edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24