-OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 4 ÖLÜ KARS (A.A) - 11.09.2010 - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Erzurum'dan Kars istikametine giden Mustafa Kılıker yönetimindeki 36 EU 675 plakalı otomobil, Kümbetli köyü mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 36 SA 709 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü Mustafa Kılıker, otomobilde bulunan İpek Şahan, Yusuf Şahan ve Mehmet Ali Er olay yerinde öldü. Yaralanan Teymen Er, Elvan Er ve Melisa Cengiz, Kars Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, kamyonetin arızalandığı bu nedenle yol kenarına park edildiği öğrenildi.