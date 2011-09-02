-Otomobil kahvehaneye girdi: 3 yaralı ÇANAKKALE (A.A) - 02.09.2011 - Çanakkale'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobilin girdiği kahvehanede oyun oynayan 3 kişi yaralandı. H.Ö'nün (19) kullandığı 17 DU 681 kullandığı otomobil, Sarıçay Caddesi'nde İsmail İnce'nin işlettiği ''Kardeşler'' adlı kahvehaneye çarptı. Bu sırada iş yerinin önündeki masada oyun oynayan Tahsin Kaplan (61), Mehmet Beder (71) ve Hüseyin Alaca (64) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. İş yeri sahibi İnce, otomobilin bir anda iş yerine doğru yöneldiğini gördüğünü belirterek, ''Biz de ne olduğunu anlayamadık. Otomobil aniden kahvehanenin içine girdi. Yaralananlar iş yerinin önünde kağıt oynuyordu'' dedi.