Otomobil kaçakçılığına 31 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 11 ilde, yurt dışından kaçak getirilen otomobillerin şasi numaralarını ağır kaza geçiren otomobillerinkiyle değiştirip piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aydın merkezli operasyonda İstanbul, İzmir ve Denizli\'nin de aralarında bulunduğu 11 ilde, yurt dışından getirilen, otomobilleri yasa dışı yollarla piyasaya süren bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen şüphelilere ait adreslere, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bu sabah baskın yapıldı. Nazilli Sanayi Sitesi\'nde esnaflık yapanlarında aralarında yer aldığı 11 şüpheli, Aydın\'da gözaltına alındı. 11 ildeki operasyonda, toplam 31 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin, yurt dışından vergiden muaf tutularak getirilen otomobillerin şasi numaralarını ve plakalarını, Türkiye\'de ağır hasar gören otomobillerle değiştirdikleri ve başka kişilere sattıkları öne sürüldü. Piyasaya sürülen otomobilleri de takip altına alan polis ekipleri, Aydın\'da 12, diğer illerde 14 lüks otomobile el koydu. El konulan otomobiller, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilerek incelemeye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.



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